После ДТП в Саратове в Балаково проверят все маршрутки

После ДТП в Саратове в Балаково принято решение проверить все маршрутки. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил глава Балаковского района Сергей Грачев в ходе постоянно действующего совещания.

Глава муниципалитета поручил руководителю МУП «Балаковоэлектротранс» Александру Халилову провести техническую проверку общественного транспорта.

- Весь автобусный парк должен быть в технически исправном состоянии, - заявил Сергей Грачев.

Напомним, вчера в Саратове в страшной аварии пострадали 18 человек. Маршрутное такси врезалось в фонарный столб.

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