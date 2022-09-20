кадры очевидцев с места ДТП

Выросший в Саратове актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП. Об этом сообщают местные СМИ.

20 сентября в Ярославской области произошло ДТП. В Ростовском районе на трассе М-8 столкнулись фура и автомобиль «Форд Транзит». В легковушке находились известный Сергей Пускепалис и его водитель. Пускепалис в 1980 году вместе с семьей переехал Саратов, где окончил в 1985 году Саратовское театральное училище, и более десяти лет работал актером в Саратовском театре юного зрителя имени Ю. П. Киселева .

Известно, что в ДТП травмы получил водитель большегруза, он госпитализирован.

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