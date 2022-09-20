Саратовский облсуд не стал назначать новую меру пресечения Андрею Гнусину

Саратовский областной суд не стал назначать новую меру пресечения Андрею Гнусину, об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее, 5 сентября, Кировским районным судом было вынесено решение отпустить бывшего замглавы городской администрации.

Прокуратурой была подана апелляция с требованием избрания для Гнусина новой меры пресечения, подразумевающую запрет определенных действий. Дело было рассмотрено сегодня, 20 сентября, в изменении прежнего решения суда прокурорам было отказано.

Напомним, бывший главный архитектор региона был помещен под арест 17 сентября прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий.

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