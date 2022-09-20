фото: ГИБДД
В Татищевском районе погиб мужчина в ДТП. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 12:30 в Татищевском районе автомобиль Chery Tiggo под управлением мужчины неизвестного возраста на большой скорости влетел в световую опору. От удара автомобиль выкинуло в кювет.
Водитель скончался на месте, его личность устанавливается.
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