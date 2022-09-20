Коллектив Балаковской ГКБ пополнили 11 молодых врачей

Коллектив Балаковской городской клинической больницы пополнили 11 молодых врачей, об этом сообщает телеграм-канал учреждения.

Большой приток молодых специалистов объясняется активным использованием механизма целевого обучения. Из 11 врачей, 9 - целевики, либо те, чье обучение обучила сама больница.

Среди новичков - три терапевта, три анестезиолога-реаниматолога, эндокринолог, невролог, педиатр, нейрохирург и акушер-гинеколог. Новичков коллеги приняли дружелюбно, за каждым закреплен опытный наставник.

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