В Саратове «Лада» столкнулась с иномаркой и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 20 сентября, в Саратове перевернулась иномарка. Как сообщает ГИБДД Саратова, в аварии пострадала женщина.
По предварительным данным, ДТП произошло примерно в 9.27 напротив дома 14 по улице Загороднева «Лада Ларгус» с 45-летним водителем столкнулась с Nissan, которым управляла 38-летняя женщина.
Водитель иномарки госпитализирована. Все обстоятельства выясняются.
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