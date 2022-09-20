фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения

За неделю в различных ЧП в Саратовской области погибло 8 человек. Об этом сообщает управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.

За прошедшую неделю в службу спасения Саратовской области обратились 185 жителей региона. Было совершено 52 выезда, а еще 133 человека получили разъяснения по интересующим вопросам.

4 выезда спасатели совершили на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 14 раз производились аварийно-спасательные работы по спасению людей на суше, на воде - 5. Спасено 15 человек, 14 человек получили необходимую медицинскую помощь, еще восьмерых спасти не удалось.

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