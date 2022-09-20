В Саратовской области задержали 82 пьяных водителей за выходные

За минувшие выходные, с 16 по 18 сентября, в Саратовской области задержали 82 пьяных водителей.

За тонировку к ответственности привлечено 687 водителей. В отношении тех, кто не внял требованиям закона и тонировку не убрал, составлены административные материалы.

В ходе рейдов также выявлены 29 нарушителя, у которых в машине были дети без специального кресла.

Госавтоинспекция также заметила 43 пешеходов-нарушителей и 46 водителей, которые не пропускали пешеходов. 24 водителя попались на выезде на встречную полосу.

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