Фото: Следственный комитет

Житель Дергачевского района ранил таксиста ножом и угнал его машину, об этом сообщает региональное управление следственного комитета.

По данным следствия, ночью 21 мая этого года, 36-летний мужчина ехал на такси из Саратова в поселок Дергачи. По пути у пьяного пассажира ухудшилось самочувствие. Он попросил водителя остановиться, во время остановки между ними возник конфликт. Мужчина ударил таксиста ножом в шею. Водитель бросился в бегство и злоумышленник не смог его догнать. После этого преступник сел в такси и доехал до Дергачей, где оставил машину. Потерпевший добрался до дорожного кафе, где ему оказали медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным в угоне и покушении на убийство, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима. Так же он выплатит потерпевшему компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.