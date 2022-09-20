фото очевидца

В Энгельсе уж заполз на школьную площадку. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 19 сентября, в городском сообществе «Энгельс онлайн» появилась публикация от анонимного автора. По словам очевидца,на территории школы имени Гагарина родителям с детьми была обнаружена змея. Охранник унес змею в неизвестном направлении.

—Уважаемые родители! Это водяной уж. Приезжал специалист по отлову змей, не переживайте, все хорошо. Ужа вернули в водоем. Спасибо всем за бдительность! — рассказала директор школы Егорова О.В.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.