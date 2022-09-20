20 сентября в Саратовской области ожидается ливень с градом и туман. Такой прогноз дают в региональном ГУ МЧС.
Днем возможен дождь, гроза, ночью ожидаются ливни и даже град. К вечеру на отдельные муниципалитеты опустится туман.
Дует ветер северной четверти, отдельные порывы доходят до 23 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от +4 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +22 градусов.
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