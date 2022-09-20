фото: архив КП

В Саратове на выходных поймали 15 пьяных водителей. Об этом сообщает ГИБДД по Саратову.

По данным ведомства, за минувшие выходные в Саратове в ходе рейда «Нетрезвый водитель» выявили 15 нетрезвых водителей. Семеро автолюбителей управляли машинами в состоянии опьянения, еще шестеро остановленных отказались от рождения освидетельствования. Двое задержанных пьяных водителей оказались рецидивистами и ранее уже были наказаны административно за подобные нарушения.

В качестве наказания предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Пьяный водитель также может лишиться права управления транспортом на 1,5 – 2 года. Подобная мера предусмотрена и за отказ от медицинского освидетельствования. В случае повторных нарушений вероятно и возбуждение уголовного дела.

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