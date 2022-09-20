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Спорт20 сентября 2022 7:53

Хоккеисты саратовского «Кристалла» выиграли третью встречу с Барнаульским «Динамо-Алтаем»

Савва Чуйченко
Фото: ХК «Кристалл»

Фото: ХК «Кристалл»

Хоккеисты саратовского «Кристалла» выиграли третью встречу с Барнаульским «Динамо-Алтаем».

Поначалу гости из Барнаула вырвались вперед, забив гол на первых минутах игры. Но к кону первого периода саратовцы сравняли счет, а завершилась игра со счетом 6:2 в пользу «Кристалла».

Напомним, предыдущая, вторая встреча, осталась за «Динамо-Алтаем».

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