В Саратове вновь эвакуируют торговые центры. Сегодня, 20 сентября, в городе вновь звучат сообщения о заложенных бомбах.
В Телеграм-канале ТРЦ «Триумф-Молл» сообщается о проведении эвакуации. В здание пришел кинолог с собакой. Аналогичное сообщение поступило из ТРЦ «Оранжевый» в Заводском районе.
Следует отметить, что вчера вечером в торговых центрах Саратова уже проходили эвакуации.
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