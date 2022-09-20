В Саратове вновь эвакуируют торговые центры. Сегодня, 20 сентября, в городе вновь звучат сообщения о заложенных бомбах.

В Телеграм-канале ТРЦ «Триумф-Молл» сообщается о проведении эвакуации. В здание пришел кинолог с собакой. Аналогичное сообщение поступило из ТРЦ «Оранжевый» в Заводском районе.

Следует отметить, что вчера вечером в торговых центрах Саратова уже проходили эвакуации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.