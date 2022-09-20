фото: СУ СКР

Пожилой саратовец отсидит 8 лет за убийство в пьяной драке. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Судом и следствием установлено,что, 24 февраля, примерно в 20:00 в селе Казанла Базарно-Карабулакского района к 63-летнему местному жителю пришел его 42-летний знакомый. Мужчины сели выпивать, спустя некоторое время хозяин попросил гостя прекратить застолье и попытался выпроводить его. Возмущенный гость в ответ на просьбу ударил хозяина кулаком в лоб. Завязалась драка, в ходе которой хозяин повалил гостя, несколько раз ударил его табуреткой, а затем схватился за нож и пырнул уже лежащего мужчину в шею и грудь не менее 9 раз.

42-летний мужчина скончался на месте. На следующий день тело обнаружил брат злоумышленника, который и сообщил о произошедшем в полицию

Приговором суда убийце назначили 8 лет колонии строгого режима.

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