Сегодня, 20 сентября, тысячи жителей Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке ГАПОУ СО «СКСМГС» для работ на собственных коммуникациях по адресу Чапаева, 11а прекращена подача холодной воды для абонентов на Чапаева, от Белоглинской до Ильинской площади.

Идет также ремонт водопровода по проспекту Энтузиастов, 37. До 20.00 прекращена подача холодиной воды для абонентов на проспекте Энтузиастов, 33а,б,г,37,37а.

Идет ремонт труб по адресу Руслановой,30. До 20.00 без холодного водоснабжения остались абоненты на Столыпина, а также 1-7 проездов Столыпина; ул.Ершовская; Ершовских пр-ды; с/х Комбайн; ул.Дудаковская; Муромская; Звездная; Руслановой; Губернская (от Дудаковской до с/х Комбайн); Губернских проездов; ул.Преображенская; Преображенских пр-дов; Питерских проездов и на улице Археологическая.

В Заводском районе идут ремонтные работы по адресу проспект Строителей, 34. До 20.00 без холодной воды остаются жители на проспекте Строителей, 34-40, на четной стороне.

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