фото: ГУ МЧС

Горящий двухэтажный дом в Заводском районе тушили четыре пожарных расчета. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Напомним, вчера, 19 сентября, в Заводском районе Саратова произошел пожар. В 17:35 на пульт диспетчера 112 поступило сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном деревянном доме на ул. Ладожской. На тушение пожара выезжали четырые пожарных расчета.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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