Приставы помогли сироте из Энгельса получить квартиру, об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

23-летняя жительница Энгельса по закону имела право на получение благоустроенного помещения общей площадью не менее 30 квадратных метров из специализированного жилищного фонда.

Однако министерство строительства и ЖКХ не спешило исполнять решение суда и было привлечено к административной ответственности. Девушка получила сертификат на приобретение жилья в размере более 2 миллионов рублей. С начала 2022 года Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области исполнено свыше 900 подобных решений судов.

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