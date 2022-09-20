Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 905 человек за сутки. Всего обнаружено 278 809 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 24;
- 7-14 лет — 43;
- 15-17 лет — 27;
- 18-29 лет — 120;
- 30-49 лет — 258;
- 50-64 лет — 211;
- 65 и старше — 222.
С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 898.
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