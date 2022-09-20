Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 905 человек за сутки. Всего обнаружено 278 809 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 24;

- 7-14 лет — 43;

- 15-17 лет — 27;

- 18-29 лет — 120;

- 30-49 лет — 258;

- 50-64 лет — 211;

- 65 и старше — 222.

С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 898.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.