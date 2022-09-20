«На высоте!»

Роман Бусаргин поздравил с победой саратовскую команду в конкурсе «На высоте». Об этом сообщает губернатор Саратовской области в своем телеграм-канале.

—Поздравляю саратовскую команду с Гран-при, на всероссийском творческом фестивале работающей молодежи «На высоте»! В фестивале участвовали 2500 человек из 60 регионов. Нашу область представила делегация из 70 человек.

— Каждому из вас желаю успехов и благополучия, на работе, в семье и творчестве. Вы - лучшие! — пишет Бусаргин.

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