«На высоте!»
Роман Бусаргин поздравил с победой саратовскую команду в конкурсе «На высоте». Об этом сообщает губернатор Саратовской области в своем телеграм-канале.
—Поздравляю саратовскую команду с Гран-при, на всероссийском творческом фестивале работающей молодежи «На высоте»! В фестивале участвовали 2500 человек из 60 регионов. Нашу область представила делегация из 70 человек.
— Каждому из вас желаю успехов и благополучия, на работе, в семье и творчестве. Вы - лучшие! — пишет Бусаргин.
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