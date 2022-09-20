Дом Александровского

В Саратове начался набор в школу искусств в доме Александровского. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина.

С сегодняшнего дня, 20 сентября начался набор в Школу искусств в Доме Александровского. Это историческое здание около 15 лет было заброшено. После обращения жителей к Вячеславу Володину была проведена реставрация в рамках благотворительного проекта.

На обучение приглашают учеников из малообеспеченных, многодетных семей, начиная с 7 класса. Направления: живопись, народный вокал, эстрадный вокал, скульптура, театральное искусство. Обучение бесплатное.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону:

8 (917) 308-36-80 с 9:00 до 15:00.

Саратов, ул. Советская, 1.

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