Дом Александровского
В Саратове начался набор в школу искусств в доме Александровского. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина.
С сегодняшнего дня, 20 сентября начался набор в Школу искусств в Доме Александровского. Это историческое здание около 15 лет было заброшено. После обращения жителей к Вячеславу Володину была проведена реставрация в рамках благотворительного проекта.
На обучение приглашают учеников из малообеспеченных, многодетных семей, начиная с 7 класса. Направления: живопись, народный вокал, эстрадный вокал, скульптура, театральное искусство. Обучение бесплатное.
Узнать дополнительную информацию можно по телефону:
8 (917) 308-36-80 с 9:00 до 15:00.
Саратов, ул. Советская, 1.
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