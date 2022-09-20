Число пострадавших в ДТП на Политехнической выросло до 18 человек. Об этом сегодня сообщила официальный представитель региональной госавтоинспекции.

Напомним, вчера вечером, 19 сентября, примерно в 17:50 в Саратове произошло страшное ДТП. Напротив дома №114 по улице Политехнической маршрутное такси Mercedes маршрута №57 под управлением водителя 57 лет въехало в столб на полном ходу.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Анатолию Говорунову подготовить доклад о произошедшем.

Всего в больницу попали 17 человек: 53-летний водитель, а также мужчины 58, 19, 25 лет, женщины 42, 65, 52, 45, 50, 24, 54, 26, 52 лет и 51 года, а также две 16-летние и одна 17-летняя девушка. 57-летняя женщина получила необходимую помощь и была отпущена.

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