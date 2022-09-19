В Заводском районе горит расселенный дом

В Заводском районе Саратова горит расселенный дом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:35. Горит дом №5 по улице Ладожской.

На месте работают три пожарных расчета. Никто не пострадал.

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