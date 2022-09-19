фото: облспас

Страшное ДТП случилось в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщает областная служба спасения и ГИБДД по городу Саратову.

По предварительным данным, сегодня, 19 сентября, примерно в 17:50 у дома 114 по улице Политехнической произошло ДТП. 57-летний водитель, управляя маршрутным такси № 57, въехал в столб.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время обстоятельства произошедшего и количество пострадавших устанавливаются, по предварительным данным пострадало 14 человек.

На месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

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