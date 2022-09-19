фото: СУ СКР

В Вольске мужчина пытался зарезать 17-летнего парня. Об этом сообщает СУ СКР.

По данным следствия, ночью в Вольске, 24 августа, 44-летний мужчина зашел домой к двум знакомым юношам 17 и 18 лет.

Совершеннолетние начали выпивать, в это время 17-летний юноша хотел уйти. Заподозрив юношей в краже телефона, 44-летний мужчина выпускать младшего из ребят отказался, и начал угрожать им убийством. В ходе конфликта мужчина схватился за нож и ударил 17-летнего парня несколько раз. Юношам удалось вырываться из квартиры и вызвать полицию.

Через некоторое время правоохранительным органам удалось отыскать мужчину. Расследование уголовного дела продолжается.

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