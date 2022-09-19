фото: ГУ МВД
В Саратове задержали пару наркодельцов с килограмм героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД области.
По данным ведомства, сотрудники полиции в подъезде дома, в котором жили 31-летний мужчина и 21-летняя девушка в коробке телекоммуникаций обнаружили 40 пакетиками героина общей массой более 70 граммов. В ходе обыска квартиры подозреваемых найден килограмм героина и 400 граммов конопли.
Подозреваемых задержали в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД по области при силовой поддержке отряда «Гром». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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