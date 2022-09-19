фото: архив КП

Тысячи жителей Саратова в двух районах остались без воды.Об этом сообщает ООО «КВС».

Для проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной насосной станции сегодня, 19 сентября, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов: жители поселков

Калашниково; Князевка; Комсомольский; Крекинг; ОПХ Саратовское; Тепличный.

Без воды остались и их соседи в микрорайонах «8-й квартал», «16-й квартал», «20-й квартал», «25-й квартал»; а так же предприятия и учреждения, расположенные на ул. Азина (от ул. Заречная до пл. Советско-Чехословацкой дружбы); ул. Механизаторов.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: 2-й Магнитный пр., 52, ограничена подача холодной воды абонентам улиц: 1-й, 2-й Магнитные пр.; Танкистов от 1-го Магнитного пр. до Навашина (четная сторона).

Вернуть водоснабжение обещают к 20:00

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