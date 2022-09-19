кадры из видео очевидца
В детской поликлинике в Балаково подрались две молодые матери. Об этом стало известно из социальных сетей.
Сегодня, 19 сентября, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация с видеозаписью. Очевидец запечатлел конфликт между двумя женщинами в детской поликлинике №1. По словам автора, одна из женщин возмутилась поставленной сумке на сиденье, из-за чего якобы другим посетителям было негде присесть. Оскорбленная женщина с ребенком вступила в полемику, а затем бросилась на обидчицу с кулаками. Разнимал дерущихся дам под плач детей крупный мужчина.
По словам автора, нападавшая угрожала полицией, но в итоге ушла.
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