Фото: Следственный комитет
Житель Воскресенского района обвиняется в покушении на убийство и угрозах убийством. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета.
По данным ведомства, ночью 11 января этого года, 34-летний мужчина находился дома у своей знакомой. Желая запугать женщину, злоумышленник угрожал ей убийством с ножом в руках.
Позже, ночью 9 мая этого года, молодой человек выпивал в компании трех других мужчин. Во время ссоры, обвиняемый сперва нанес ножом удары в плечо и голову одному собутыльнику, а после два удара в голову другому. Третий мужчина помешал ему закончить начатое.
Следствием собраны исчерпывающие доказательства вины, дело передано в суд. 34-летний преступник обвиняется в угрозе убийством и покушении на убийство двух лиц.
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