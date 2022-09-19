Фото: Наталия Калинина

Четверо депутатов Саратовской облдумы передали мандаты своим сопартийцам. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября на заседании региональной избирательной комиссии.

Николай Панков, Алексей Стрелюхин и Андрей Воробьев отдали свои мандаты Марии Усовой, Юлии Литневской и Гагику Киракосяну.

Напомним, в заксобрание региона по партийным спискам от областных партийных отделений прошли: От «Справедливой России - За Правду» - Вячеслав Калинин, Дмитрий Пьяных от ЛДПР, Ирина Колесникова, Александр Блатман, Александр Стрелюхин, Валерий Радаев, Андрей Воробьев, Николай Панков и Татьяна Ерохина — от «ЕР». От КПРФ прошла Ольга Алимова, которая передала мандат Денису Буланову.

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