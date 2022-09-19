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Общество19 сентября 2022 11:30

Прокуроры вынудили устранить нарушения в областном психдиспансере

Евгений Бадиков

Прокуроры вынудили устранить нарушения в областном психдиспансере. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Саратова.

По данным ведомства, в областной клинической психиатрической больнице Святой Софии в кабинетах врача-стоматолога хранились препараты с истекшим скором годности, не меняли фильтры в бактерицидных облучателях, протекал потолок.

— По данному факту прокуратура в адрес главного врача учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, - сообщили в прокуратуре.

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