Прокуроры вынудили устранить нарушения в областном психдиспансере. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Саратова.

По данным ведомства, в областной клинической психиатрической больнице Святой Софии в кабинетах врача-стоматолога хранились препараты с истекшим скором годности, не меняли фильтры в бактерицидных облучателях, протекал потолок.

— По данному факту прокуратура в адрес главного врача учреждения внесла представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, - сообщили в прокуратуре.

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