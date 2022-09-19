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За неделю жители Саратовской области 5 тысяч раз вызывали скорую. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Юрий Юрин.
За прошедшую неделю, с 12 по 18 сентября саратовской службой 112 принято 28 тысяч вызовов.
Экстренного реагирования служб потребовали 8 988 вызов, из них комплексного - 888.
Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова:
скорой помощи - 5 030 вызовов,
полиции - 3 034 вызова.
Помимо этого передано
службе спасения - 382 вызова,
пожарной службе - 247 вызовов,
газовой службе - 226 вызовов.
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