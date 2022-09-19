.

За неделю жители Саратовской области 5 тысяч раз вызывали скорую. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Юрий Юрин.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 сентября саратовской службой 112 принято 28 тысяч вызовов.

Экстренного реагирования служб потребовали 8 988 вызов, из них комплексного - 888.

Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова:

скорой помощи - 5 030 вызовов,

полиции - 3 034 вызова.

Помимо этого передано

службе спасения - 382 вызова,

пожарной службе - 247 вызовов,

газовой службе - 226 вызовов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.