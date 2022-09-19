Фото: Следственный комитет

Двух Саратовцев ждет суд за торговлю черной икрой, об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, 50 летняя жительница Саратова продавала осетровую икру на Крытом рынке в сентябре и декабре 2021 года. Икру ей продавал 39-летний сообщник.

Следователи напоминают, что русский осетр занесен в красную книгу и оборот его икры запрещен. На данный момент вина недобросовестных торговцев доказана, их дело передано в суд. Им грозит до 8 лет заключения по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

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