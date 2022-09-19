Олег Костин: на 1,5 тысячи выросло число амбулаторных пациентов с коронавирусом

В Саратовской области на 1,5 тысячи выросло число амбулаторных пациентов с коронавирусом, об этом рассказал Олег Костин.

- Тяжелых пневмоний мало. Число пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за неделю увеличилось почти на 1,5 тысяч и составило – 6 800 человек, - заявил Олег Костин.

Вакцину от коронавируса приняли уже 1 миллиона 626 тысяч саратовцев. Охват вакцинацией взрослого населения составил 84,6 процента, что выше среднего по РФ.

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