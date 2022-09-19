Фото: Мудрый Рух

Саратовские волонтеры спасли двух крыс, об этом сообщает телеграм-канал некоммерческой организации «Мудрый Рух».

Обычно волонтеры Руха занимаются лечением диких птиц, но на этот раз о помощи их попросили товарищи из «БежитОрет» - единственного в России центра помощи грызунам. Те сообщили о двух декоративных крысах, оставленных на улице в Заводском районе.

По прибытию выяснилось, что животные не были выброшены хозяевами, а упали с балкона по случайности. Хозяйка нашлась быстро и заверила волонтеров, что сама отвезет грызунов к ветеринару, крыс передали ей.

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