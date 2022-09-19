фото: минспорта Саратовской области

Саратовские спортсмены заняли призовые места на «Зарнице Поволжья – 2022». Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области.

На территории санаторного оздоровительного лагеря «Самородово» состоялось торжественное закрытие «Зарницы Поволжья – 2022». За победу в состязаниях боролись 224 сильнейших спортсмена из 14 команд ПФО, а также команды из ДНР и ЛНР.

В состав команды «Авиатор», выступившей за наш регион, вошли 14 подростков 14-15 лет, воспитанники Образовательного центра им. М.М. Расковой в Энгельсе. Успеха удалось достичь юнармейцам из Нижнего Новгорода, второе место заняли ребята из Удмуртии, а третье досталось оренбуржцам. Саратовские юнармейцы заняли 12 место по итогам общекомандного зачёта.

Отличились наши спортсмены в беге на 60 м: Мария Горовая стала второй в этой дисциплине, а в командном зачете саратовцы заняли третье место.

За высокий уровень в беговых дисциплинах команда «Авиатор» была награждена специальным призом (пневматическая спортивная винтовка мр532), также от полномочного представителя Президента РФ в ПФО капитану команды была вручена пневматическая винтовка Нatsan.

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