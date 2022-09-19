В Саратове эвакуируют школы

фото: архив КП

Сегодня, 19 сентября, из школ Саратова в очередной раз проходит эвакуация. Об этом предупредили в мэрии.

Вывод детей и сотрудников из учебных заведений опять связан с обследованием зданий экстренными службами. Сейчас родителя забирают школьников домов.

Напомним, эвакуации из школ Саратова начались осенью прошлого года. С тех пор они стали практически ежедневными. Рассылающие угрозы о минировании злоумышленники делали перерывы только на каникулы и выборы.

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