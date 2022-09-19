Фото из социальных сетей Анидалова

Депутат облдумы Анидалов предоставил неполные сведения о доходах. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября, на заседании комиссии по контролю за доходами Саратовской областной думы.

27 июля в Саратовскую облдуму поступило письмо поступило письмо региональной прокуратуры о нарушении депутатом Александром Анидаловым порядка предоставления сведений о доходах за период с 2019 год по 2021 год.

По информации надзорного ведомства, коммунист не указал два банковских счета в справках о своих доходах за 2019, 2020 и 2021 годы и один банковский счет своей супруги. Облдума отправила запрос в банки.

— Выяснилось, что не указаны сведения об одном банковском счете, то есть представленные сведения о доходах неполные. Каждый депутат замещает госдолжность, и он должен четко соблюдать законодательство, — заявил Алексей Антонов.

Александр Анидалов пояснил, что данный счет был открыт в 2014 году и является нулевым.

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