фото: ГИБДД

В результате аварии в Саратове погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 18 сентября, в Кировском районе Саратова произошло смертельное ДТП. Примерно в 16:00 напротив дома №215 по улице Соколовой автомобиль Mazda CX-5, за рулем которой сидела 29-летня женщина столкнулся с Opel Astra с 60-летним водителем.

В результате столкновения оба водители получили травмы, мужчина за рулем Opel скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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