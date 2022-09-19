фото: ГИБДД

В Саратовской области «четырнадцатая» врезалась в дерево: пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Вчера, 18 сентября, в Духовницком районе Саратовской области произошла авария. Примерно в 15:30 на 35-м километре автодороги Духовницкое – Никольское – Богородское 25-летняя девушка, управляя ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетела на левую обочину и съехала в кювет, где и врезалась в дерево.

В аварии пострадал четырехлетний ребенок. Девочка госпитализирована в больницу.

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