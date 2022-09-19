Заседание

Михаил Исаев выдвинут в председатели Саратовской Областной думы. На состоявшемся сегодня заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» были определены кандидатуры на пост спикера Саратовской областной Думы и представителя от регионального парламента в Совете Федерации.

Единогласным решением Президиума кандидатом от «Единой России» на пост председателя облдумы стал Михаил Исаев. Кандидатом в представители регионального парламента в Совете Федерации стал Валерий Радаев.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков напомнил об ответственности перед людьми за оказанное доверие и о важности принятых решений для развития региона.

«Кандидатуры Михаила Исаева и Валерия Радаева будут сегодня представлены на утверждение в Генеральный Совет партии. Далее предстоит голосование депутатов областной Думы. В новом региональном парламенте у нас представлены все шесть парламентских партий. Решение будет коллегиальным, открытым, а значит, полностью легитимным.

Важно помнить о том, что от принятых областной Думой решений во многом зависит развитие региона в целом. Это большая ответственность перед людьми, которые оказали нам доверие», - отметил Панков.

Михаил Исаев поблагодарил за оказанное доверие быть кандидатом от партии «Единая Россия» на ответственный пост председателя Саратовской областной Думы. Он отметил, что готов приложить все усилия для защиты интересов жителей.

«Быть спикером областного парламента — это большая ответственность. В случае своего избрания, приложу все силы для работы в интересах саратовцев. Абсолютно согласен с позицией председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, что у депутатов не бывает отпусков и выходных. Жители оказали нам доверие, выразили своими голосами нам поддержку, а значит, ждут решения насущных вопросов. Призываю всех депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности и жизненных убеждений, сосредоточиться на плодотворной работе, направленной на развитие региона в целом и улучшение качества жизни граждан», - подчеркнул Исаев.

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