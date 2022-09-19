фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболело 889 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб

По данным на 9:00, сегодня, 19 сентября, всего в области с начала пандемии коронавирусом заболело 277 904 человека. Выздоровело 264 809 человек, из них 827 за прошедшие сутки 827.

294 человек лечит в ковидных госпиталях, а на амбулаторном лечении находятся 6 800 больных. У восьми новых заболевших обнаружена пневмония.

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