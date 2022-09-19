В избиркоме вручили мандаты депутатам Саратовской облдумы седьмого созыва

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Сегодня, 19 сентября, состоялось 241 заседание ИКСО. Депутатам Саратовской областной думы седьмого созыва вручили вакантные мандаты.

Зарегистрированным кандидатам из областного списка кандидатов партии Единая Россия передали семь вакантных мест. Депутатские мандаты получили Гагик Киракосян, Мария Усова, Юлия Литневская, Татьяна Ерохина, Ирина Колесникова, Александр Блатман и Валерий Радаев. Последний на мероприятии на присутствовал.

От КПРФ место в облдуме получил Денис Буланов, в пользу которого от мандата ранее отказалась Ольга Алимова. От ЛДПР прошел Дмитрий Пьяных, а от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Вячеслав Калинин.

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