Вячеслав Володин
Вячеслав Володин сообщил о завершении первого этапа строительства тротуаров в Саратовской области. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера госдумы.
Речь идет о Вольске, Петровске, Хвалынске, поселке Светлый, Татищево, Балтае, Базарном Карабулаке, Новых Бурасах, поселке Соколовый в Саратове. Володин рассказал о том, что на контроле у губернатора Романа Бусаргина находится вопрос благоустройства тротуаров в Пугачеве, Ершове, Балаково, Балашове.
Политик подчеркнул, что в райцентрах, где завершена работа по обновлению тротуаров, в следующем году начнется благоустройство дворовых территорий.
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