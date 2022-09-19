фото: Архив КП

Жители Кировского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 19 сентября, в Кировском районе Саратова отключили воду.

Для ликвидации повреждения водопровода по адресу: Зарубина,186, отключено водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Б.Горная - Аткарская - Кутякова- Астраханская.

Вернуть воду обещают к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.