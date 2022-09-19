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Общество19 сентября 2022 5:23

Жители Кировского района Саратова остались без воды

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Жители Кировского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 19 сентября, в Кировском районе Саратова отключили воду.

Для ликвидации повреждения водопровода по адресу: Зарубина,186, отключено водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Б.Горная - Аткарская - Кутякова- Астраханская.

Вернуть воду обещают к 20:00.

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