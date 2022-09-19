Сегодня, 19 сентября в Саратове ожидается теплый, пасмурный день, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +13 градусов ночью до +23 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 11 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +30 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град.

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