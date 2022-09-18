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Происшествия18 сентября 2022 18:01

В Аткарском районе найден мертвым 52-летний рыбак

Савва Чуйченко
Фото: Следственный комитет

Фото: Следственный комитет

В Аткарском районе найден мертвым 52-летний рыбак, об этом сообщает управление регионального следственного комитета.

По данным ведомства, 52-летний житель деревни Старая Лопуховка Аткарского района ушел на рыбалку вчера днем, 17 сентября, к реке Медведице и не вернулся. Мертвое тело мужчины нашли сегодня сотрудники ОМВД в реке с помощью служебной собаки, тело извлекли спасатели.

Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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