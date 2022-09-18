Триумфальная арка на пересечении Чернышевского и Радищева была открыта в начале сентября
В Саратове откроют спуск к Волге от триумфальной арки, об этом сообщает пресс-слежба правительства области.
- Люди хотят, чтобы в этом месте был доступ к набережной. В следующем году нужно начать работы, - прокомментировал свое решение Роман Бусаргин.
Территорию около арки планируется замостить брусчаткой, чтобы восстановить исторический облик этой локации.
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