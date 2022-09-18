Житель Саратова перевел фальшивым банкирам 885 тысяч рублей, об этом сообщает городское УМВД.
В полицию обратился 50-летний мужчина, пострадавший от мошенников. Ранее ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка и сообщили о якобы попытке кражи денег со счета пострадавшего. Во избежание кражи гражданину рекомендовали открыть безопасный счет в другом банке и перевести деньги на него.
Мужчина выполнил инструкцию и перевел деньги, сообщив мошенникам все данные о новом счете, включая коды из смс. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу с нового счета 885 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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