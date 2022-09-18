В Саратове полностью открыто движение по улице Чернышевского, об этом сообщает ООО «КВС».

Компания завершила 1-ый этап работ по реконструкции водопровода, идущего по улице Чернышевского. Подрядной организацией на месте работ была выполнена асфальтировка, качество покрытия проверено сотрудниками специализированной лаборатории.

Работы планировалось выполнить к концу сегодняшнего дня, но их удалось завершить досрочно. На данный момент улица Чернышевского полностью открыта для автомобилей.

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